Дисквалифицированный дзюдоист Майдов жестко раскритиковал судейство на Олимпиаде в Париже

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» жестко раскритиковал судейство на Олимпиаде в Париже.

«Судейство было очень предвзятым. Они даже не дали мне шанса подраться. Соперник мой друг, он не имеет никакого отношения ко всей этой ситуации. У меня с ним был рекорд 5-0 за последние два-три года. Я был одним из главных фаворитов на победу на Олимпийских играх. Я даже победил в финале прошлого чемпионата Европы действующего олимпийского чемпиона.

Я не знаю, за что были эти предупреждения. И мир дзюдо тоже не знает. Все видели эту несправедливость. Правила дзюдо, конечно, надо менять. Сейчас они такие, что исход поединка на сто процентов принадлежит судье. Может случиться так, что сильнейший не выиграет, то есть может победить тот, кого они выбрали ради какой-то цели или из интереса", — сказал Майдов «СЭ».

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего на них было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США.