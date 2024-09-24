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Сегодня, 09:45

Дисквалифицированный дзюдоист назвал открытие Олимпиады издевательством над христианством

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» оценил открытие Олимпиады в Париже.

«Все видели открытие и закрытие Олимпиады. Это было издевательство над христианством. На все это было очень противно смотреть. Не понимаю, как может быть так, что все это видели, но никто ничего не сделал. Я считаю это оскорблением всех христиан, да и в целом всех верующих. Возможно, сейчас, когда мир выступает за полную свободу, он навязывает какие-то несправедливости, оправдывая это отсутствием ограничений. Однако на истинные ценности, такие как вера, он накладывают лимиты. Я не позволю им это сделать», — сказал Майдов «СЭ».

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего на них было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США.

Неманья Майдов

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