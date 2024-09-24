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Майдов — о запрете креститься на Олимпиаде: «Буквальное отречение от Христа и продажа себя дьяволу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» жестко раскритиковал запрет на крестное знамение во время Олимпиады.

«До этого меня дважды предупреждали за то, что я крестился. Впервые — в 2018 году, когда я боролся на Пасху в Анталье на турнире «Большого шлема», выиграл и, конечно, совершил свой ритуал. Второй раз я дрался в Иерусалиме. Все мы знаем, что это земля Христа. Вот я и перекрестился после выигранного боя. Третий раз случился на Олимпийских играх. А третье предупреждение — это дисквалификация.

Я знал, что у меня их было два, но я не хочу принимать тот факт, что мне нельзя креститься. По моему мнению, это [исполнение запрета] буквальное отречение от Христа и знак того, что я продал себя дьяволу. Я не хочу продаваться. Я хочу иметь возможность перекреститься в любой момент времени. Дисквалификация не имеет значения", — сказал Майдов «СЭ».

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего на них было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США.

Неманья Майдов. «Перекреститься — моя потребность. Я буду так делать всегда!» Интервью с сербским дзюдоистом, которого отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Неманья Майдов

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