Дзюдо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр-2024 пройдут с 27 по 10 августа

Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр-2024 пройдут с 27 по 10 августа. Во Францию приехало 186 мужчин и 186 женщин (в общей сложности 372 дзюдоиста). В Париже будут разыграны 15 комплектов наград.

Расписание соревнований по дзюдо:

27 июля, суббота

11:00. Женщины до 48 кг. 1/16 финала

11:00. Мужчины до 60 кг. 1/16 финала

11:28. Мужчины до 60 кг. 1/8 финала

13:20. Женщины до 48 кг. 1/8 финала

14:16. Женщины до 48 кг. 1/4 финала

14:16. Мужчины до 60 кг. 1/4 финала

17:00. Женщины до 48 кг. Утешительные

17:17. Женщины до 48 кг. 1/2 финала

17:34. Мужчины до 60 кг. Утешительные

17:51 .Мужчины до 60 кг. 1/2 финала

18:18. Женщины до 48 кг. Матч за 3-е место

18:38. Женщины до 48 кг. Финал

18:49. Мужчины до 60 кг. Матч за 3-е место

19:09. Мужчины до 60 кг. Финал

28 июля, воскресенье

11:00. Мужчины до 66 кг. 1/16 финала

11:00. Женщины до 52 кг. 1/16 финала

12:40. Женщины до 52 кг. 1/8 финала

12:50. Мужчины до 66 кг .1/8 финала

14:00. Женщины до 52 кг .1/4 финала

14:10. Мужчины до 66 кг .1/4 финала

17:00. Мужчины до 66 кг .Утешительные

17:20. Мужчины до 66 кг. 1/2 финала

17:40. Женщины до 52 кг. Утешительные

18:00. Женщины до 52 кг .1/2 финала

18:20. Мужчины до 66 кг. Матч за 3-е место

18:40. Мужчины до 66 кг. Финал

18:50. Женщины до 52 кг. Матч за 3-е место

19:10. Женщины до 52 кг. Финал

29 июля, понедельник

11:00. Женщины до 57 кг. 1/32 финала

11:00. Мужчины до 73 кг. 1/32 финала

11:28. Женщины до 57 кг. 1/16 финала

11:28. Мужчины до 73 кг .1/16 финала

13:20. Женщины до 57 кг. 1/8 финала

13:20. Мужчины до 73 кг. 1/8 финала

14:16. Мужчины до 73 кг. 1/4 финала

14:16. Женщины до 57 кг. 1/4 финала

17:00. Женщины до 57 кг. Утешительные

17:17. Женщины до 57 кг. 1/2 финала

17:34. Мужчины до 73 кг. Утешительные

17:51. Мужчины до 73 кг. 1/2 финала

18:18. Женщины до 57 кг. Матч за 3-е место

18:38. Женщины до 57 кг. Финал

18:49. Мужчины до 73 кг. Матч за 3-е место

19:09. Мужчины до 73 кг. Финал

30 июля, вторник

11:00. Мужчины до 81 кг. 1/32 финала

11:00. Женщины до 63 кг. 1/32 финала

11:28. Мужчины до 81 кг. 1/16 финала

11:28. Женщины до 63 кг. 1/16 финала

13:20. Мужчины до 81 кг. 1/8 финала

13:20. Женщины до 63 кг. 1/8 финала

14:16. Женщины до 63 кг. 1/4 финала

14:16. Мужчины до 81 кг. 1/4 финала

17:00 .Мужчины до 81 кг. Утешительные

17:17. Мужчины до 81 кг .1/2 финала

17:34. Женщины до 63 кг. Утешительные

17:51. Женщины до 63 кг. 1/2 финала

18:18. Мужчины до 81 кг. Матч за 3-е место

18:38. Мужчины до 81 кг. Финал

18:49. Женщины до 63 кг .Матч за 3-е место

19:09. Женщины до 63 кг. Финал

31 июля, среда

11:00. Женщины до 70 кг. 1/32 финала

11:00. Мужчины до 90 кг. 1/32 финала

11:28. Женщины до 70 кг. 1/16 финала

11:28. Мужчины до 90 кг. 1/16 финала

13:20. Женщины до 70 кг. 1/8 финала

13:20. Мужчины до 90 кг. 1/8 финала

14:16. Мужчины до 90 кг. 1/4 финала

14:16. Женщины до 70 кг. 1/4 финала

17:00. Женщины до 70 кг Утешительные

17:17. Женщины до 70 кг. 1/2 финала

17:34. Мужчины до 90 кг. Утешительные

17:51. Мужчины до 90 кг. 1/2 финала

18:18. Женщины до 70 кг. Матч за 3-е место

18:38. Женщины до 70 кг. Финал

18:49. Мужчины до 90 кг. Матч за 3-е место

19:09. Мужчины до 90 кг. Финал

1 августа, четверг

11:00. Мужчины до 100 кг. 1/32 финала

11:00. Женщины до 78 кг. 1/32 финала

11:28. Мужчины до 100 кг. 1/16 финала

11:28. Женщины до 78 кг. 1/16 финала

13:20. Мужчины до 100 кг .1/8 финала

13:20. Женщины до 78 кг. 1/8 финала

14:16. Женщины до 78 кг. 1/4 финала

14:16. Мужчины до 100 кг. 1/4 финала

17:00. Мужчины до 100 кг. Утешительные

17:17. Мужчины до 100 кг. 1/2 финала

17:34. Женщины до 78 кг. Утешительные

17:51. Женщины до 78 кг. 1/2 финала

18:18. Мужчины до 100 кг. Матч за 3-е место

18:38. Мужчины до 100 кг. Финал

18:49. Женщины до 78 кг. Матч за 3-е место

19:09. Женщины до 78 кг. Финал

2 августа, пятница

11:00. Женщины свыше 78 кг. 1/32 финала

11:00. Мужчины свыше 100 кг. 1/32 финала

11:28. Женщины свыше 78 кг. 1/16 финала

11:28. Мужчины свыше 100 кг. 1/16 финала

13:20. Женщины свыше 78 кг. 1/8 финала

13:20. Мужчины свыше 100 кг. 1/8 финала

14:16. Мужчины свыше 100 кг. 1/4 финала

14:16. Женщины свыше 78 кг. 1/4 финала

17:00. Женщины свыше 78 кг. Утешительные

17:17. Женщины свыше 78 кг. 1/2 финала

17:34. Мужчины свыше 100 кг. Утешительные

17:51. Мужчины свыше 100 кг. 1/2 финала

18:18. Женщины свыше 78 кг. Матч за 3-е место

18:38. Женщины свыше 78 кг. Финал

18:49. Мужчины свыше 100 кг. Матч за 3-е место

19:09. Мужчины свыше 100 кг. Финал

3 августа, суббота

09:00. Микст. Предварительные

09:00. Микст. 1/8 финала

10:40. Микст. 1/4 финала

11:40. Микст. Утешительные

12:15. Микст. 1/2 финала

17:00. Микст. Матч за 3-е место

18:20. Микст. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.