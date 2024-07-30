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Бронзовый призер Игр-2024 Махмадбеков: «Я сам тренируюсь в Иркутске, а брат Махмадбек выступает за Россию»

Бронзовый призер Игр-2024 Махмадбеков рассказал о связи с Россией
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Сомон Махмадбеков.
Фото Reuters
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Дзюдоист из Таджикистана Сомон Махмадбеков, который стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, в интервью «СЭ» рассказал, что его связывает с Россией.

— Я сам тренируюсь в Иркутске, в клубе Мори, там дядя — главный тренер., — сказал спортсмен «СЭ». — Брат Махмадбек выступает за Россию, вы наверняка его знаете. Мы так решили, что один будет за Таджикистан бороться, потому что родители живут в Душанбе, а я с семи лет переехал в Иркутск с дядями. Я с ними живу, они меня воспитали. Решили поделить страны. Мы в одной весовой категории, и мечта моего дяди была — чтобы мы вышли в олимпийский финал и боролись между собой.

— Жаль, что россиян нет на Олимпиаде?

— Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Пацаны трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией. И на конкуренцию на олимпийском турнире это повлияло.

— Ты бы на месте Махмадбека поехал на Олимпиаду?

— (Вздыхает.). Но он же отказался. Из-за того, что пацаны тоже отказались. Он тоже после такого совместного решения сказал, что не поедет. Но медаль я посвящаю брату в том числе, я на сто процентов уверен, что он рад за меня. Это не только моя медаль, это медаль всей моей семьи и всей страны.

Сомон Махмадбеков. «Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию
Олимпиада
Дзюдо
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