Дзюдоист Махмадбеков раскритиковал организацию на Олимпиаде-2024 в Париже

Дзюдоист из Таджикистана Сомон Махмадбеков, который стал бронзовым призером Олимпиады-2024, в интервью «СЭ» рассказал о плохой организации Игр в Париже.

— В Токио было намного лучше, честно говоря, — сказал дзюдоист «СЭ». — Олимпийская деревня стала меньше, в Японии она была красивее. Организация здесь очень плохая. Автобусы опаздывают, много мелочей. Столовая тоже не такая, как три года назад, там очереди бывают огромные. Неудобно.

— Какие эмоции после бронзовой медали, Сомон?

— Я пока не осознал. Я очень счастлив, что смог завоевать эту медаль. Я шел к этому всю свою карьеру, всю жизнь. Этот год плодотворный у меня получился. Смог медаль с чемпионата мира увезти первую для себя, и сейчас на Олимпиаде, первую для страны.

— Можно было и повыше забраться?

— Да, можно было однозначно. Когда я проиграл в четвертьфинале грузину [Григалашвили], тренер был очень недоволен. Мы именно на него готовились много. Подустал, ошибся, отдал захват — и все, проиграл. По своей глупости.