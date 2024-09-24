Сербский дзюдоист заявил, что не потерпит запрета на крестное знамение: «Нельзя о таком молчать!»

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» рассказал о дисквалификации за религиозный жест.

Перед схваткой 1/8 финала против грека Теодороса Целидиса серб перекрестился. Во время Олимпиады Всемирная федерация дзюдо сообщила Майдову, что таким образом он нарушил этический кодекс организации.

«В прошлом году меня шесть раз дисквалифицировали в шести турнирах подряд. Это ненормально. Но я не хотел вступать в конфликт. Я ждал Олимпиаду, потому что единственная медаль, которая мне нужна, чтобы дополнить коллекцию, — олимпийское золото. И я не хотел с ними конфликтовать, чтобы в Париже не повторилось этой несправедливости. Однако все повторилось. Стало даже хуже. Меня несправедливо отправили домой через три минуты.

Я уже говорил с ними о судействе. Однако сейчас меня отстранили, потому что я перекрестился. Я этого не потерплю! Для меня судейская несправедливость не так уж важна, потому что она случается в каждом виде спорта. Но, если меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился, об этом я не могу и не буду молчать. Меня отстранили на пять месяцев. Нельзя о таком молчать! Причем не только мне, но и всем спортсменам. Однако многие боятся, потому что зависят от какой-то организации. Поэтому они молчат.

Слава богу, я ни от кого не завишу. У меня в жизни есть все. Бог дал мне прекрасную карьеру и такую же прекрасную жизнь. Я голос всех спортсменов-христиан. Я озвучил это от имени всех нас и получил много сообщений со всего мира. Не ожидал, что эта новость так широко распространится, но мне писали люди из Аргентины, из Австралии... Мне кажется, весь мир вовлечен в это, потому что большинство людей разделяют мое мнение, но боятся это выразить", — сказал Майдов «СЭ».