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Париж-2024

Сегодня, 16:18

Дзюдоиста из Ирака дисквалифицировали за допинг за день до начала Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Иранский дзюдоист Сехен Саджад дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил перед началом Олимпийских игр в Париже, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В пробе 28-летнего спортсмена, которую он сдал 23 июля, были обнаружены метандиенон и болденон. Саджад имеет право оспорить введенные против санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросить результаты пробы Б.

«Спортсмен был проинформирован о случившемся и временно отстранен до разрешения вопроса в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Олимпийским играм-2024. Это означает, что спортсмен не может участвовать в соревнованиях, тренировках, тренерской работе или любой другой деятельности во время Олимпийских игр Париж 2024», — говорится в заявлении ITA.

Саджад выступает в весовой категории до 81 кг. Игры в Париже должны были стать его дебютной Олимпиадой.

Источник: ITA
Олимпиада
Дзюдо
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