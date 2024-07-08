Федерации дзюдо и борьбы России анонсировали поддержку не поехавших на Олимпиаду

Федерация дзюдо России (ФДР) совместно с Федерацией спортивной борьбы России (ФСБР) объявили о старте кампании по поддержке спортсменов, не допущенных до Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщается на сайте ФДР.

Кампания под названием «Одна страна, одна команда» запускается в начале июля во всех регионах России.

«Мы сделаем так, что наша команда будет выступать под российским флагом и гимном. Мы приглашаем всех любителей спорта, все прогрессивное общество поддержать наше решение и разделить чувство гордости за проявленное российскими атлетами мужество», — говорится в сообщении на сайте ФДР.

6 июля российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.