Дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото на Олимпиаде-2024

Сегодня, 19:06
Французский дзюдоист Тедди Ринер стал олимпийским чемпионом Игр в Париже.
В финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг он победил корейца Ким Мин Чона со счетом 1:0.
Обладателями бронзовых медалей стали представитель Таджикистана Темур Рахимов и спортсмен из Узбекистана Алишер Юсупов.
35-летний Ринер стал трехкратным олимпийским чемпионом в весе свыше 100 кг, также на его счету золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио-2020.
Дзюдо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 100 кг
Финал
Ким Мин Чон (Корея) — Тедди Ринер (Франция) — 0:1
Матч за 3-е место
Энди Гранда (Куба) — Темур Рахимов (Таджикистан) — 0:1
Алишер Юсупов (Узбекистан) — Тацуру Саито (Япония) — 1:0