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Париж-2024

Сегодня, 19:06

Дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Французский дзюдоист Тедди Ринер стал олимпийским чемпионом Игр в Париже.

В финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг он победил корейца Ким Мин Чона со счетом 1:0.

Обладателями бронзовых медалей стали представитель Таджикистана Темур Рахимов и спортсмен из Узбекистана Алишер Юсупов.

35-летний Ринер стал трехкратным олимпийским чемпионом в весе свыше 100 кг, также на его счету золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио-2020.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 100 кг

Финал

Ким Мин Чон (Корея) — Тедди Ринер (Франция) — 0:1

Матч за 3-е место

Энди Гранда (Куба) — Темур Рахимов (Таджикистан) — 0:1

Алишер Юсупов (Узбекистан) — Тацуру Саито (Япония) — 1:0

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Олимпиада
Тедди Ринер
Дзюдо
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