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Париж-2024

Сегодня, 18:44

Грузинского дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали на полгода после инцидента на Олимпиаде

Алина Савинова
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Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили отстранен от соревнований на шесть месяцев за неспортивное поведение после четвертьфинального поединка на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Отмечается, что срок дисквалификации отсчитывается с 30 августа 2024 года и завершится 25 февраля 2025-го.

В четвертьфинальном поединке в категории свыше 100 кг Тушишвили уступил французу Тедди Ринеру, заработавшему в конце иппон (самая высокая оценка в японских боевых искусствах). После окончания боя грузин толкнул Ринера, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо. За это Тушишвили лишили возможности выступить в турнире за бронзу.

Ранее Международная федерация дзюдо дисквалифицировала серба Неманью Майдова на пять месяцев за то, что спортсмен перекрестился на Олимпиаде-2024 перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидисана.

Дзюдо

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