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Париж-2024

Сегодня, 16:21

Грузинского дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Гурам Тушишвили.
Фото Reuters
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Дзюдоиста из Грузии Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение после четвертьфинального поединка на Олимпийских играх в Париже против француза Тедди Ринера.

Бой закончился победой француза, который в конце заработал иппон (самая высокая оценка в японских боевых искусствах). После окончания поединка Тушишвили толкнул Ринера, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо.

За это грузин был дисквалифицирован за неспортивное поведение и лишился шансов побороться за бронзу.

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде проходят с 27 июля по 3 августа 2024 года.

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