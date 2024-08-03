Тасоев: «Российские дзюдоисты в Париже были готовы повторить успех Олимпиады-2012»

Чемпион мира 2023 года Инал Тасоев считает, что российские дзюдоисты имели все шансы триумфально выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Если бы участвовала наша сборная, результат был бы совершенно иным, потому что каждый спортсмен, который должен был выступать от нашей команды, претендовал на золото. Я плохой аналитик, но скажу одно: наша сборная повторила бы успех Лондона-2012, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Тасоева ТАСС.

На Играх-2012 в Лондоне сборная России по дзюдо завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Российские дзюдоисты не выступают на Олимпиаде в Париже. Из 17 отобравшихся по рейтингу спортсменов МОК допустил до соревнований лишь четырех. В результате команда приняла коллегиальное решение не участвовать в турнире.