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Сегодня, 22:15

Дзюдоист Тасоев — о победе Ринера на Олимпиаде: «Она неполноценна. Я бы его обыграл»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский дзюдоист, чемпион мира Инал Тасоев в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от олимпийского турнира в категории свыше 100 килограммов, где стал год назад чемпионом мира. Тасоев приехал в Париж посмотреть соревнования и поддержать знакомых спортсменов.

— Каково смотреть соревнования, на которых вы могли выступать и выиграть?

— На самом деле, я никогда не подам вида, даже если мне будет сильно больно. Но есть внутри неприятное ощущение, что-то в душе не дает мне покоя. Наверное, то, что я отобрался на эти соревнования и мог участвовать, но из-за каких-то непонятных людей в черных костюмах, сидящих в своих кабинетах на кожаных креслах мы здесь не выступаем. Это все неправильно, так не должно быть.

— Были бы вы против Ринера...

— Я бы выиграл. Я не говорю это потому что, вот, турнир закончился и теперь я могу сказать, я же не выступал. Нет — об этом говорить поздно, у нас есть чемпион и это Ринер. Но я был уверен в своих силах, что я выиграю эту Олимпиаду.

— Турнир много потерял без россиян?

— Конечно, сто процентов. Здесь бы не было таких результатов, какие мы имеем. Потому что наша сборная на данный момент... В топ-3 или топ-2? Да она лучшая, наша сборная.

— То есть победа Ринера неполноценна?

— Я человек скромный, но все же скажу, что неполноценна, мне кажется. Если на этих соревнованиях не было меня, Тамерлана Башаева, чьи результаты налицо. Это одни из лучших в мире. Мы в тройке лучших спортсменов этой весовой категории сейчас.

Инал Тасоев. «Победа Ринера неполноценна. Я бы его обыграл». Российский дзюдоист приехал на Олимпиаду и пришел на турнир, где мог побеждать
Олимпиада
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