Израильский дзюдоист Пальчик, подписывавший бомбы для Газы: «Я не хочу больше жертв и потерь»

Израильский дзюдоист Петер Пальчик, завоевавший бронзу Олимпиады-2024, прокомментировал свой пост в соцсетях с подписанными им боеприпасами.

Ранее Пальчик опубликовал в соцсетях фотографию, как он подписывает бомбы, которые будут сброшены на Газу, с комментарием «от меня вам с удовольствием».

— Вы удалили пост с ракетами для Газы. Сейчас бы вы такой пост не написали?

— Я не очень хочу углубляться в это. Я придерживаюсь олимпийских ценностей, а главная из них — мир. Я не хочу больше жертв, потерь в войнах, в том числе в Палестине. Надеюсь, настанут лучшие дни. Я хочу мира на земле и молюсь за него, — сказал Пальчик журналистам.

1 августа Пальчик победил швейцарца Даниэля Эйха в поединке за третье место в весовой категории до 100 кг. 32-летний спортсмен является уроженцем Ялты.