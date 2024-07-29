Канадская дзюдоистка Дегучи выиграла золото в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде-2024

Сегодня, 19:28
Канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала олимпийской чемпионкой Игр-2024 в Париже.
В финале она победила кореянку Мими Хух со счетом 10:0.
Бронзовыми призерками Олимпиады-2024 стали японка Харука Фунакубо и француженка Сара-Леони Сизик.
28-летняя Дегучи является двукратной чемпионкой мира в этой весовой категории. Она впервые стала олимпийской чемпионкой.
Дзюдо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Финал
Криста Дегучи (Канада) — Мими Хух (Корея) — 10:0
«Champ-de-Mars Arena».