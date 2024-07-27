Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Дзюдо

Париж-2024

Сегодня, 22:26

Казахстанский дзюдоист завоевал золото Олимпийских игр-2024

Telegram Дзен

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 60 килограммов.

В финальной схватке турнира в Париже Сметов одержал победу над французом Лукой Мхеидзе. Бронзу соревнований завоевали Рюдзу Нагаяма из Японии и испанец Франсиско Гарригос.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Сметов завоевал серебряную медаль, а на Играх-2020 в Токио стал бронзовым призером.

Ранее первую медаль национальной команде Казахстана на Играх-2024 принесли Александра Ле и Ислам Сатпаев, которые стали третьими в стрельбе из пневматического оружия.

Олимпиада
2
Обсудить
Читайте также
Шведская триатлонистка Монссон отказалась от заплыва в Сене
Биография Евгения Сомова: единственный российский пловец приехал на Олимпиаду-2024 из США
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Японская дзюдоистка Цунода стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024