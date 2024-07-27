Казахстанский дзюдоист завоевал золото Олимпийских игр-2024

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 60 килограммов.

В финальной схватке турнира в Париже Сметов одержал победу над французом Лукой Мхеидзе. Бронзу соревнований завоевали Рюдзу Нагаяма из Японии и испанец Франсиско Гарригос.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Сметов завоевал серебряную медаль, а на Играх-2020 в Токио стал бронзовым призером.

Ранее первую медаль национальной команде Казахстана на Играх-2024 принесли Александра Ле и Ислам Сатпаев, которые стали третьими в стрельбе из пневматического оружия.