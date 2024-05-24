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Дзюдо

Олимпиада

Сегодня, 01:18

Таймазова: «Наше дело маленькое — бороться и побеждать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка дзюдоистка Мадина Таймазова рассказала, как ей удается готовится к Олимпийским играм-2024 несмотря на полярные мнения по поводу участия в Играх.

«Нас берегут. Тренеры и федерация берут удар на себя, а мы тренируемся. Каждый спортсмен — это судьба. И каждый спортсмен мечтает выступать, побеждать. Дадут шанс — мы поборемся, нет — значит, нет. Наше дело маленькое — выйти, побороться, победить.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Источник: https://tass.ru/interviews/20882523
Дзюдо
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