Таймазова: «Наше дело маленькое — бороться и побеждать»

Россиянка дзюдоистка Мадина Таймазова рассказала, как ей удается готовится к Олимпийским играм-2024 несмотря на полярные мнения по поводу участия в Играх.

«Нас берегут. Тренеры и федерация берут удар на себя, а мы тренируемся. Каждый спортсмен — это судьба. И каждый спортсмен мечтает выступать, побеждать. Дадут шанс — мы поборемся, нет — значит, нет. Наше дело маленькое — выйти, побороться, победить.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.