Таймазова рассказала о последствиях травмы, полученной на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова рассказала, что полученная на Олимпиаде в Токио травма глаза до сих пор ее беспокоит.

«Куда больше я переживала за то, чтобы со зрением проблем потом не было. Но они есть до сих пор. Если присмотреться, рассечение на правой брови у меня до сих пор осталось, и оно мне немножко мешает, давит, приходится приподнимать бровь.

У меня сестра офтальмолог, она очень переживала за меня тогда. Но я, слава богу, постоянно мониторю все это, никаких проблем пока вроде бы нет. А то, что мешает, думаю, после завершения карьеры можно исправить операцией», – цитирует ТАСС Таймазову.

Таймазова получила серьезное рассечение на Олимпиаде 2021 года.