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Сегодня, 19:52

Мамиашвили не верит, что дзюдоист Майдов был наказан за то, что перекрестился

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на то, что Международная федерация дзюдо (IJF) наказала серба Неманью Майдова за то, что он перекрестился на Олимпийских играх в Париже.

«Конечно, возможно всякое, но обычно Международная федерация дзюдо принимает взвешенные решения, тем более в непростых условиях, в которых находится мировой спорт. В федерации прослеживаются задачи, которые в равной степени обеспечивают равные условия для представителей всех стран. Есть серьезность подхода к принятию решений. Поэтому я не думаю, что эти события могли повлечь такие непонятные решения, я очень сильно сомневаюсь», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Ранее Майдов сообщил, что IJF отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Играх.

Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
Дзюдо

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