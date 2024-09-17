Мамиашвили не верит, что дзюдоист Майдов был наказан за то, что перекрестился

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на то, что Международная федерация дзюдо (IJF) наказала серба Неманью Майдова за то, что он перекрестился на Олимпийских играх в Париже.

«Конечно, возможно всякое, но обычно Международная федерация дзюдо принимает взвешенные решения, тем более в непростых условиях, в которых находится мировой спорт. В федерации прослеживаются задачи, которые в равной степени обеспечивают равные условия для представителей всех стран. Есть серьезность подхода к принятию решений. Поэтому я не думаю, что эти события могли повлечь такие непонятные решения, я очень сильно сомневаюсь», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Ранее Майдов сообщил, что IJF отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Играх.

Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.