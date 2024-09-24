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Сегодня, 09:00

Сербский дзюдоист рассказал о дисквалификациях за незнание правил: «Это как сказать Роналду, что он не знает, что такое угловой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» выступил за изменение правил своего вида спорта.

«Меня дисквалифицируют чуть ли не на каждом втором-третьем турнире. Это ненормально, что я, чемпион мира, чемпион Европы, получаю 15 дисквалификаций, будто не знаю правил. Это как сказать Роналду, что он не знает, что такое угловой, фол и так далее. Сначала я старался сохранять спокойствие. Я молчал один раз, два, три, четыре», — сказал Майдов «СЭ».

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего на них было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США.

Неманья Майдов. «Перекреститься — моя потребность. Я буду так делать всегда!» Интервью с сербским дзюдоистом, которого отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Неманья Майдов

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