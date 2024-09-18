Международная федерация дзюда назвала причины дисквалификации серба Майдова

Международная федерация дзюдо (IJF) объяснила, почему приняла решение дисквалифицировать серба Неманью Майдова после действий во время Олимпийских игр в Париже.

«Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию четкого религиозного знака при выходе на игровое поле и отказ поклониться сопернику в конце соревнования, что является нарушением этического кодекса», — говорится в заявлении на сайте IJF.

Ранее Майдов сообщил, что IJF отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпиаде-2024. Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.