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Париж-2024

Сегодня, 17:05

Международная федерация дзюда назвала причины дисквалификации серба Майдова

Руслан Минаев
Неманья Майдов.
Фото Global Look Press
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Международная федерация дзюдо (IJF) объяснила, почему приняла решение дисквалифицировать серба Неманью Майдова после действий во время Олимпийских игр в Париже.

«Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию четкого религиозного знака при выходе на игровое поле и отказ поклониться сопернику в конце соревнования, что является нарушением этического кодекса», — говорится в заявлении на сайте IJF.

Неманья Майдов. Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

Ранее Майдов сообщил, что IJF отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпиаде-2024. Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

Дзюдо

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