Мудранов оценил перспективы российских дзюдоистов на Олимпиаде-2028

Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов уверен, что сборная России по дзюдо имеет хорошие шансы завоевать минимум три золотые медали на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

«Наша молодежь не просто сможет заменить наше поколение без потери качества, я считаю, что они намного сильнее сейчас, команда, которая есть на сегодняшний день и которая выступает на международном уровне, очень сильная. Если все будут в форме и хорошо подойдут к Олимпиаде, то ребята завоюют минимум три золота и повторят рекорд Лондона, в общем я думаю, что минимум пять медалей должно быть. Команда у нас очень опытная и устойчивая, и психологически, и технически, и физически она подготовлена», — цитирует Мудранова ТАСС.

Последний раз сборная России по дзюдо участвовала в Олимпийских играх в 2021 году в Токио в нейтральном статусе и завоевала три бронзовые медали.