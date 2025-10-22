Мудранов о недопуске дзюдоистов на Игры в Париже: «На результат команды эта ситуация не повлияла»

Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов уверен, что недопуск спортсменов на Игры в Париже не повлиял на уровень российских дзюдоистов.

«На сегодняшний день мы боремся на всех соревнованиях, но на Олимпиаду в Париже нас не допустили. Однако наша команда не расслабилась, хотя и расстроилась, ведь все хотят олимпийскими чемпионами стать.

На результат команды эта ситуация не повлияла, потому что на чемпионате мира мы все видели, как наша команда выступила, все ребята очень устойчивые и подготовленные» — цитирует Мудранова ТАСС.

На Олимпиаду в Париже были допущены четыре российских дзюдоиста. Национальная федерация дзюдо сочла условия унизительными и отказалась отправлять спортсменов.