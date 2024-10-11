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Дзюдо

Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 20:41

Победитель турнира Большого шлема Сааев поставил цель попасть на Олимпиаду-2028

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель турнира Мировой серии Большой шлем в Абу-Даби, российский дзюдоист Изнаур Сааев настроен попасть на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

11 октября 23-летний Сааев в финале весовой категории до 60 кг на соревнованиях в ОАЭ выиграл у француза Седрика Револя в дополнительное время.

«Очень тяжелая встреча с опытным соперником, у которого очень хотел выиграть. В концовке финала был момент, когда чуть не попался на собственный коронный прием, который всегда стараюсь делать сам, но ушел. И был очень рад, когда засчитали мой прием. Планы на новый олимпийский цикл максимальные — побороться на чемпионатах мира и Европы и отобраться на Олимпиаду 2028 года. Мы каждый день работаем на сборах, тренируемся, прибавляем, набираемся опыта у старших по сборной», — приводит слова Сааева ТАСС.

Источник: ТАСС
Дзюдо

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