Ринер отказался отвечать на вопрос об отсутствии россиян на Олимпиаде-2024

Французский дзюдоист Тедди Ринер не стал отвечать на вопрос журналиста «СЭ» об отсутствии россиян на Олимпиаде. Спортсмен, который с удовольствием долго отвечал на вопросы иностранных журналистов, проигнорировал вопрос российского журналиста, несмотря на заранее высказанную просьбу не отвечать одной фразой.

— Я не буду отвечать на ваш вопрос. Следующий вопрос, — ответил Ринер.

35-летний француз выиграл золотую медаль на Олимпиаде в категории свыше 100 килограммов. На чемпионате мира 2023 года он проиграл в финале Иналу Тасоеву, но был признан победителем наряду с ним из-за спорного судейского решения.