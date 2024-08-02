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Париж-2024

Сегодня, 21:00

Ринер отказался отвечать на вопрос об отсутствии россиян на Олимпиаде-2024

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Тедди Ринер.
Фото Reuters
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Французский дзюдоист Тедди Ринер не стал отвечать на вопрос журналиста «СЭ» об отсутствии россиян на Олимпиаде. Спортсмен, который с удовольствием долго отвечал на вопросы иностранных журналистов, проигнорировал вопрос российского журналиста, несмотря на заранее высказанную просьбу не отвечать одной фразой.

— Я не буду отвечать на ваш вопрос. Следующий вопрос, — ответил Ринер.

35-летний француз выиграл золотую медаль на Олимпиаде в категории свыше 100 килограммов. На чемпионате мира 2023 года он проиграл в финале Иналу Тасоеву, но был признан победителем наряду с ним из-за спорного судейского решения.

Олимпиада
Тедди Ринер
Дзюдо
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