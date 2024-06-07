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Париж-2024

Сегодня, 09:22

Российские дзюдоисты полетят на Олимпиаду-2024 из Сочи через Стамбул

Сергей Разин
корреспондент
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Директор тренерского штаба сборной России по дзюдо Виталий Макаров рассказал, как команда готовится перед Олимпийскими играми.

«В конце месяца олимпийский состав ждет небольшая передышка, а затем, возможно, мы отправимся на международный лагерь в испанский Бенидорм, сейчас мы ведем соответствующие переговоры. Там ожидается участие более 800 дзюдоистов со всего мира. Затем мы вернемся в Сириус на заключительный сбор и оттуда через Стамбул планируем вылетать на Олимпиаду. Согласно олимпийскому расписанию, в один день будут проходить соревнования в одной весовой категории у мужчин и у женщин. В связи с этим рассчитываем вылетать поэтапно, чтобы избежать психологического выгорания и сохранить концентрацию спортсменов», — приводит слова Макарова ТАСС.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21018155
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