Российский дзюдоист Тасоев приехал на Олимпиаду в Париж за свой счет

Российский дзюдоист Инал Тасоев в интервью «СЭ» рассказал, что приехал на Игры в Париже поддержать своих знакомых спортсменов. В пятницу Тасоев стал свидетелем победы Тедди Ринера в своей весовой категории свыше 100 кг, где россиянин выигрывал чемпионат мира.

— Вы действительно решили прилететь в Париж, сами купили билеты, чтобы посмотреть турнир по дзюдо?

— Я, во-первых, приехал сюда ради своих друзей, которые выступают за другие страны. Они мои близкие друзья, я приехал побыть с ними, поддержать их. У меня была энергии, которую нужно направить в правильное русло. Что получилось сделать. У Зелима золото, Целидиса бронза. Я доволен этой Олимпиадой.

С билетами мне помогла федерация. Билеты на самолет, гостиницу купил сам, за свой счет.

— Вас тут в Париже узнают?

- Я под кепкой, инкогнито, но около 500 фото уже сделал, наверное, за три дня. Любители спорта, которые разбираются, подходят — они следят, помнят по прошедшему чемпионату мира, как я с их земляком боролся. Думаю, запомнили.

— Останетесь, по Парижу погуляете?

— Нет, я сразу домой. Я и так здесь уже еле нахожусь, хочу поскорее домой.