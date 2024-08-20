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Сегодня, 11:35

Сербский дзюдоист Майдов заявил, что не отрекся бы от веры ради медали на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Сербский дзюдоист Неманья Майдов заявил, что не отказался бы от своей веры ради медали на Олимпиаде в Париже. На Играх его наказали за то, что он перекрестился перед выходом на арену.

Спортсмена дисквалифицировали после трех желтых карточек.

Всемирная федерация дзюдо (IJF) сообщила спортсмену, что его поступок перед выходом на татами — нарушение этического кодекса организации. Ранее Майдову уже делали предупреждения в 2018 и 2022 годах.

По правилам IJF, спортсменам запрещена демонстрация любых религиозных символов.

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