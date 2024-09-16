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Париж-2024

16 сентября, 23:40

Сербского дзюдоиста Майдова отстранили на 5 месяцев за то, что он перекрестился на Олимпиаде

Алина Савинова
Неманья Майдов.
Фото Global Look Press
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Сербский дзюдоист Неманья Майдов сообщил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпийских играх в Париже.

Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Правда, в своей речи в защиту я не хотел извиняться за крещение, конечно же, я этого никогда делать не буду, хотя я даже не знал, какое может быть наказание за это. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо», пал до таких вещей», — написал Майдов в своих соцсетях.

 
Неманья Майдов. Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

Во время Олимпиады Всемирная федерация дзюдо сообщила Майдову, что его поступок перед выходом на татами — нарушение этического кодекса организации. По правилам IJF, спортсменам запрещена демонстрация любых религиозных символов. Ранее сербу уже делали предупреждения в 2018 и 2022 годах.

28-летний Майдов является чемпионом мира 2017 года в весе до 90 кг, а также победителем европейского чемпионата-2023.

Дзюдо

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