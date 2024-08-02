Следы допинга найдены в пробе афганского дзюдоиста, участвующего в Олимпиаде

Афганского дзюдоиста Мохаммада Самима Файзада дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

У спортсмена была взята проба 30 июля во время соревновательного периода Олимпиады. Она дала положительный результат на вещество, содержащее станозолол. Это первый случай обнаружения допинга на Играх. Файзаду запрещено участвовать в любой спортивной деятельности в период Олимпиады, которая завершится 11 августа.

30 июля Файзад в 1/16 финала турнира проиграл австрийцу Вахиду Борхашвили в весовой категории до 81 кг.