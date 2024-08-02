Тренер сборной Франции по дзюдо: «Жаль, что нет россиян, но это не влияет на восприятие олимпийских медалей»

Тренер француза Тедди Ринера Кристиан Шомон в комментарии для «СЭ» оценил отсутствие российских дзюдоистов на олимпийском турнире. Ринер выиграл свое четвертое олимпийское золото в категории свыше 100 килограммов, в сетке не было Инала Тасоева, который стал чемпионом мира в 2023 году.

— Вам жаль, что россиян нет на татами в Париже? Это влияет на восприятие медали Ринера?

— Нет, не влияет на восприятие. Чтобы завоевать золото, нужно побеждать, а Тедди победил. Сейчас ситуация все еще сложная, когда в спорт вмешиваются политические проблемы. Мне кажется, спорт служит для объединения стран, даже в момент проблем. Так что немного жаль, что так, но у нас нет полномочий, чтобы это изменить.

— Но Инал мог бы быть в финале против Ринера — и кто знает, что бы было.

— И я не знаю. Мы никогда этого уже не узнаем, — ответил Шомон.