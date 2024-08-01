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Париж-2024

Сегодня, 19:04

Уроженец Беслана Коцоев стал олимпийским чемпионом по дзюдо

Алина Савинова
Зелим Коцоев.
Фото Reuters
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Уроженец Беслана Зелим Коцоев, представляющий на данный момент сборную Азербайджана, выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже в весовой категории до 100 кг.

В решающей схватке 25-летний спортсмен победил представителя Грузии Илью Суламанидзе. Коцоев также является чемпионом мира (2024) и чемпионом Европы (2023).

Бронзовым призером турнира по дзюдо в Париже стал израильский спортсмен Петер Пальчик, который был знаменосцем своей олимпийской сборной на церемонии открытия Игр в столице Франции.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

Финал

Зелим Коцоев (Азербайджан) — Илья Суламанидзе (Грузия) — 1:0

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
Олимпиада
Зелим Коцоев
Дзюдо
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