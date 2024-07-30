Уроженец Иркутска стал бронзовым призером Олимпиады-2024 по дзюдо

Японский дзюдоист Таканори Нагасэ завоевал золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 81 кг.

В финальной схватке он оказался сильнее грузина Тато Григалашвили.

Бронзовыми призерами соревнований стали южнокорейский дзюдоист Ли Ен Хван и представитель Таджикистана Сомон Махмадбеков.

25-летний Махмадбеков родился в Иркутске. Ранее в карьере он становился бронзовым призером чемпионата мира-2024 и победителем Азиатских игр (2023).

Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 26 июля и продолжатся до 11 августа.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины до 81 кг

Финал

Таканори Нагасе (Япония) — Тато Григалашвили (Грузия) — 11:0

«Champ-de-Mars Arena».