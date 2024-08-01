Уроженец Крыма выиграл бронзовую медаль по дзюдо на Олимпиаде

Израильский дзюдоист Петер Пальчик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, победил швейцарца Даниэля Эйха в поединке за третье место. 32-летний Пальчик является уроженцем Ялты.

Вместе с пловчихой Андреа Мурез Пальчик был знаменосцем сборной Израиля на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

Матч за 3-е место

Петер Пальчик (Израиль) — Даниэль Эйх (Швейцария) — 1:0