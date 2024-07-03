В федерации заявили, что дзюдоист Махмадбеков не выступит на Олимпийских играх в Париже

В Федерации дзюдо России (ФДР) заявили, что Махмадбек Махмадбеков не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена», — приводит ТАСС слова президента ФДР Сергея Соловейчика.

3 июля сообщалось, что Махмадбеков принял предложение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпиаде в Париже.

Ранее приглашение от МОК получили 4 российских спортсмена Валерий Ендовицкий, Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Всего же было отправлено 17 заявок. Федерация дзюдо России в ответ отказалась от участия в Играх-2024.