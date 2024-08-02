В МОК отреагировали на поцелуй военного флага израильским дзюдоистом Пальчиком

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация напомнит национальным комитетам про правила самовыражения спортсменов на Олимпийских играх после ситуации с израильским дзюдоистом Петером Пальчиком.

Уроженец Крыма выиграл бронзу на Олимпиаде в весовой категории до 100 кг, победив швейцарца Даниэля Эйха в поединке за третье место. Во время празднования завоевания медали он поцеловал военный флаг.

«Я не видел этих эпизодов. У нас действуют четкие правила самовыражения спортсменов. Мы напомним НОК, что их надо соблюдать, не только израильским. Проследим за этим», — цитирует Адамса РИА Новости.

Ранее Пальчик опубликовал в соцсетях фотографию, как он подписывает бомбы, которые будут сброшены на Газу, с комментарием «от меня вам с удовольствием».

Вместе с пловчихой Андреа Мурез Пальчик был знаменосцем сборной Израиля на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.