Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику из Испании после поражения на Олимпиаде

Японский дзюдоист Рюдзю Нагаяма отказался пожать руку испанцу Франсиско Гарригосе после поражения в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 60 кг на Олимпиаде в Париже.

Спортсмен из Японии был несогласен с результатами поединка и когда испанец подошел к нему, Нагаяма не ответил на предложенное рукопожатие. После этого Гарригос поклонился и ушел вместе с командой в раздевалку.

Позже тренер испанского дзюдоиста Куино Руис сообщил об угрозах, которые поступают его подопечному после боя. По словам специалиста, спортсмену прислали несколько сообщений из Японии о том, чтобы он не приезжал в страну.

Нагаяма и Гарригос в итоге завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже.