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Париж-2024

Сегодня, 11:30

Алжирский дзюдоист увильнул от поединка с израильтянином. Официальная причина — не сделал вес

Алжирский дзюдоист избежал поединка с израильтянином на Олимпиаде из-за веса
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Дзюдоист Дрис Мессауд
Дрис Мессауд.
Фото Соцсети
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Политически рискованная схватка не состоится. В Израиле считают поведение Дриса Мессауда уловкой.

29 июля пройдет олимпийский турнир для дзюдоистов-мужчин в весе до 73 килограммов. По итогам жеребьевки в первом раунде алжирец Дрис Мессауд должен был встретиться с Тохаром Бутбулем из Израиля. Схватка выглядела скандальной из-за политических разногласий между странами, ведь Алжир не признает легитимность израильского государства.

Дрис Мессауд. Алжирский дзюдоист может не выйти на поединок с израильтянином. Скандальная перспектива на Олимпиаде

Вероятно, Мессауда раскритиковали на родине, если бы он вышел на этот поединок. На Играх в Токио его соотечественник Фети Нурине бойкотировал схватку с тем же Бутбулем, за что вместе с тренером Амаром Беньехлефом получил 10-летнюю дисквалификацию от Международной федерации дзюдо за «политическую пропаганду».

Дрис тоже пропустит бой с израильтянином, но по формальной причине. На взвешивании он показал вес 73,4 килограмма — на 400 граммов больше допустимого. Из-за небольшого перевеса алжирец не допущен до соревнований. На сайте Международной федерации дзюдо имя Дриса вычеркнуто из списка спортсменов до 73 килограммов, участвующих в олимпийском турнире.

Дзюдоист Тохар Бутбуль
Тохар Бутбуль.
Фото Reuters

В Израиле критически отреагировали на ситуацию, предположив, что алжирец специально набрал вес, чтобы сняться с опасной схватки. «Соперник Тохара снялся с соревнований, — указал Израильский олимпийский комитет в пресс-релизе. — Израильская делегация продолжит соревноваться, помня об олимпийских ценностях. Мы считаем, что такому типу поведения нет места в мире спорта».

Бутбуль теперь автоматически перейдет в 1/8 финала — турнир среди мужчин до 73 килограммов целиком пройдет 29 июля. «Дрис, выступавший в соревнованиях среди мужчин до 73 кг, не прошел взвешивание. Следовательно, его соперник Тохар Бутбуль автоматически выиграет этот бой», — говорится в пресс-релизе организаторов турнира.

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Схваток с израильтянами избегают не только алжирцы. На чемпионате мира 2018 года иранец Саид Моллаеи специально проиграл полуфинал, чтобы не встретиться с Саги Муки в финале. По словам спортсмена, он подвергся давлению со стороны властей своей страны, не разрешавших ему выходить на бой с оппонентом из Израиля. После этого случая иранец получил политическое убежище в Германии и начал выступать под флагом Монголии. Однако накануне Парижа-2024 сменил спортивное гражданство в третий раз и теперь представляет Азербайджан.

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