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Сегодня, 18:30

Первое олимпийское золото за восемь лет! В Азербайджане гордятся исторической победой дзюдоиста

Дзюдоист Гейдаров принес Азербайджану первую медаль на Олимпиаде в Париже
Михаил Скрыль
Корреспондент
Дзюдоист Хидаят Гейдаров
Хидаят Гейдаров выиграл золото на Олимпиаде в Париже.
Фото Reuters
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Хидаят Гейдаров принес стране первую медаль на Играх в Париже.

Сборная Азербайджана вряд ли рассчитывала на россыпь медалей на Олимпиаде в Париже. На прошлых Играх-2020 в Токио южные соседи России заняли итоговое 67-е место — между Колумбией и Доминиканской республикой. Из Японии спортсмены не привезли ни одного золота, зато во Франции уже в первые дни соревнований Азербайджан отпраздновал первое место.

Звонок от президента

Первое олимпийское золото за восемь лет сборной подарил дзюдоист Хидаят Гейдаров. В весовой категории до 73 килограммов спортсмен победил иппоном француза Джоан-Бенжамена Габа. Успех Гейдарова в стране запомнят надолго. Золотая медаль Хадаята стала лишь восьмой в олимпийской истории Азербайджана. Местные дзюдоисты не побеждали на Играх с 2008 года — это еще один повод для гордости за 27-летнего атлета. Причем Гейдаров — лишь второй дзюдоист с золотой медалью. Первым олимпийским чемпионом на Играх в Пекине стал Эльнур Мамедли.

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Важную победу оценили первые лица государства. Как сообщает «Sputnik Азербайджан», президент страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева позвонили Гейдарову. Политики поздравили дзюдоиста с завоеванным золотом и пожелали новых побед в дальнейшей карьере. Хидаят поблагодарил главу Азербайджана и первого вице-президента и отметил, что горд тем, что на Олимпиаде был поднят государственный флаг и позвучал гимн страны.

«Благодарен всем, кто меня поддерживал. Я знал, что за моим выступлением следит вся страна, а также мои родные. Видел публикации в соцсетях. Невероятно приятно», — приводит слова Гейдарова «Sputnik Азербайджан».

Дзюдоист Хидаят Гейдаров
Фото Reuters

Гордость страны

Страницу Хидаята в запрещенной на территории России социальной сети Instagram также засыпали поздравлениями. С олимпийским золотом дзюдоиста поздравил футболист сборной Азербайджана по футболу Максим Медведев, который назвал Гейдарова гордостью страны. Теплые слова чемпиону направили и другие спортсмены, в том числе призеры прошлых Олимпиад Расул Чунаев и Рустам Оруджев, а также боец ММА Тариэль Аббасов.

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Благодаря победе дзюдоиста Азербайджан вошел в топ-15 медального зачета Олимпиады. Страна делит 15-е место с Румынией, Сербией и Узбекистаном, в активе которых также по одной золотой медали.

Олимпиада
Дзюдо
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