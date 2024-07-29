Ута Абэ устроила после поединка истерику.

Не проигрывать на протяжении пяти лет и уступить уже во втором поединке на Олимпиаде... Ута Абэ была не просто фаворитом в женском дзюдо. Она наравне с французом Теди Ринером была одним из символов своего вида спорта. Живой легендой, победившей в 47 поединках кряду.

В Париже она наверняка планировала разменять пятый десяток и оформить второй олимпийский титул — вдобавок к победе три года назад на домашних Играх в Токио. Однако на ее пути на стадии 1/8 встретилась Диера Келдиерова из Узбекистана. И устроила кино — одолела непобедимую японку, принеся первую для своей страны медаль Парижа-2024. И первое женское золото на летней Олимпиаде в принципе.

Ута Абэ. Фото Reuters

Первое поражение для японки Уты Абэ с ноября 2019 года

Олимпиада в Токио была для Уты Абэ сродни сказке. Первые Игры — и сразу домашние, а она одно из главных лиц в любимом всей Японией виде спорта. Более того, в статусе претендента на медали приехал в столицу и ее брат Хифуми Абэ. Вместе им удалось добиться уникального достижения: Ута и Хифуми — первые брат и сестра, сумевшие завоевать золото на Олимпиаде в один день. Перебить подобный расклад будет непросто, а вот в Париже семья Абэ рассчитывала на еще один золотой дуплет. И Хифуми свою часть сделки выполнил, став теперь уже двукратным олимпийским чемпионом. А вот Уте не повезло. Уже на стадии 1/8 финала ей попалась Диера Келдиерова из Узбекистана. Они встречались год назад на ЧМ, и тогда представительнице Средней Азии не хватило чуть-чуть, чтобы сломить именитую соперницу.

Ута победила и стала четырехкратной чемпионкой мира. Однако за год с лишним после ЧМ-2023 в Дохе Келдиерова здорово прибавила, и Абэ не смогла ей ничего противопоставить. Олимпийский поход девушки, которая не проигрывала с ноября 2019 года и повернула в свою пользу 47 поединков кряду, завершился уже после второго боя. Справиться с эмоциями после такой неудачи Уте было тяжело. К ее чести, она нашла в себе силы подойти и поздравить соперницу. Однако сразу после 24-летняя спортсменка упала на татами и заревела. Поднявшись, она продолжала безудержно плакать, в то время как тренер делал все возможное, чтобы утешить свою подопечную. «Я не могла успокоиться, когда проиграла, потому что так много думала об Олимпиаде, так много сделала для этого конкретного дня, — призналась позже Ута Абэ. — Я была сбита с толку».

Диера Келдиерова. Фото Reuters

Диера завоевала первую для своей страны женскую золотую медаль летних Игр

Главный тренер женской сборной Японии по дзюдо Кацуюки Масучи позднее признала, что соперница здорово перехитрила Уту. «Келдиерова обладает скоростью. Я знала, что соревнование будет трудным, но ожидала, что моя девочка найдет способ победить, как она всегда это делает», — сказала Масучи о Диере. Утешить Абэ может разве что тот факт, что узбекистанская дзюдоистка в воскресенье так никому уступать и не собиралась, без особых проблем дойдя до финала. Где встретилась с Дистрией Красничи из Косово, еще одной олимпийской чемпионкой Токио-2020. Раньше Красничи выступала в весовой категории до 48 кг, к Парижу-2024 она взялась за более тяжелый вес. И, судя по всему, прогадала: несколько успешных действий со стороны Келдиеровой — и Красничи уже лежит на матах. А Диера стоит и не может поверить своим глазам и ушам.

Переоценить значение успеха девушки для Узбекистана тяжело. Это не просто первая медаль для страны на Играх-2024 и сразу золотая, благодаря чему страна резко поднялась в медальном зачете на девятую строчку. Келдиерова стала первой женщиной из Узбекистана, выигравшей титул на летней Олимпиаде. До этого единственное женское золото для страны смогла завоевать фристайлистка Лина Черязова на зимних Играх-1994 в Лиллехаммере. Последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году — это была прыгунья Екатерина Хилько. Не было ранее и узбекистанских дзюдоистов, кто смог бы подняться на высшую строчку олимпийского пьедестала. Хотя медалей было достаточно — два серебра Армена Багдасарова в 1996-м и Абдуллы Тангриева в 2008-м, пять бронзовых медалей Ришода Собирова в 2008, 2012 и 2016-м, Диербека Урозбоева в 2016-м и Давлата Бобонова в 2020-м.

Диера Келдиерова. Фото Reuters

Келдиерова хочет изменить роль женщины в Узбекистане

И вот теперь наконец-то историческое золото. Надо ли говорить, что дома Диеру уже готовятся встречать как национального героя. Келдиерова и сама понимает свой новый статус. «Моя миссия — изменить жизнь женщин Узбекистана», — сказала новоявленная олимпийская чемпионка.

«В Узбекистане до недавнего времени не было традиций женского дзюдо, поэтому победа на Олимпиаде — великолепный подвиг, который вдохновит поколения молодых девушек по всей стране», — так эмоционально отреагировала пресс-служба Международной федерации дзюдо на победу Келдиеровой на Играх в Париже.

Важность успеха Диеры для ее родины можно оценить хотя бы по степени активности пользователей Google. Если ввести в поисковую строку имя дзюдоистки, то по экрану проплывет золотая медаль, а внизу появится кнопка, нажав на которую пользователи могут отправить чемпионке цифровой букет. На данный момент золотая медалистка Олимпиады в Париже уже получила более 850 тысяч поздравительных букетов.

Келдиерова поблагодарила тренеров и родителей, назвала золото Олимпиады олицетворением детской мечты. Но не забыла и про свою соперницу — ту самую японку Уту Абэ. Диера похвалила прославленную спортсменку за спортивный дух и пожелала удачи в будущем. Ведь даже Олимпиаду в Париже Ута еще может повернуть для себя в позитив. Впереди у брата с сестрой смешанные командные соревнования. Три года назад в Токио выиграть совместную золотую медаль не удалось — уступили в финале французам во главе с Тедди Ринером. Кто знает, может, именно в Париже получится взять реванш?