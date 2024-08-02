«Победа Ринера неполноценна. Я бы его обыграл». Российский дзюдоист приехал на Олимпиаду и пришел на турнир, где мог брать золото

Мы посмотрели дзюдо в Париже с Иналом Тасоевым.

Франция сходит с ума — Тедди Ринер выиграл четвертое олимпийское золото в дзюдо, дома, в Париже, при полном зале. Сам пытался зайти на трибуны — хотя волонтеры несколько раз развернули, мол, вам нельзя. Но уловки и быстрые прохождения их «блокпостов» все же сработали.

Почему мне так хотелось на трибуны — на них был Инал Тасоев, российский дзюдоист, чемпион мира и потенциально главный соперник Ринера на этих Играх. На чемпионате мира-2023 он даже обыграл легендарного француза, но судьи... не заметили прием и засчитали победу Ринеру. Позже Международная федерация дзюдо извинилась и вручила беспрецедентное второе золото Иналу.

Сам Ринер на пресс-конференции после упоминания фамилии Тасоева сильно изменился в лице — победная улыбка сползла, а на вопрос про отстранение россиян он отрезал: «Я не буду отвечать вам. Следующий вопрос!»

Что ж — а Инал нам ответил.

Билет ы на самолет и гостиницу оплатил сам

— Вы действительно решили прилететь в Париж, сами купили билеты, чтобы посмотреть турнир по дзюдо?

— Я, во-первых, приехал сюда ради своих друзей, которые выступают за другие страны. Они мои близкие друзья, я приехал побыть с ними, поддержать их. У меня была энергия, которую нужно направить в правильное русло. Что получилось сделать. У Зелима золото, у Целидиса бронза. Я доволен этой Олимпиадой. С билетами на стадион мне помогла федерация. Билеты на самолет, гостиницу купил сам, за свой счет.

— Вас тут в Париже узнают?

— Я под кепкой, инкогнито, но около 500 фото уже сделал, наверное, за три дня. Любители спорта, которые разбираются, подходят — они следят, помнят по прошедшему чемпионату мира, как я с их земляком боролся. Думаю, запомнили.

— Останетесь, по Парижу погуляете?

— Нет, я сразу домой. Я и так здесь уже еле нахожусь, хочу поскорее домой.

Инал Тасоев и Тедди Ринер на ЧМ-2023. Фото Global Look Press

Неприятное ощущение из-за людей в черных костюмах

— Вас же можно считать человеком, который обыгрывал Тедди Ринера?

— Было разочек. (Улыбается.) Нелепая ситуация тогда произошла. Я думаю, сегодня ни у кого не было против него шанса. Меня все спрашивали, мало кто верил в его успех. Многие говорили, что выиграет Сайто, некоторые думали, что Крпалек. Я был уверен, что Ринер выиграет эту Олимпиаду.

— Как вам атмосфера в зале? В Осетии такая бывает?

— Нет, такой, как здесь, атмосферы нигде нет. Париж тем и славится, что его залы на мероприятиях по дзюдо всегда были переполнены.

— Каково смотреть соревнования, на которых вы могли выступать и выиграть?

— На самом деле, я никогда не подам вида, даже если мне будет сильно больно. Но есть внутри неприятное ощущение, что-то в душе не дает мне покоя. Наверное, то, что я отобрался на эти соревнования и мог участвовать, но из-за каких-то непонятных людей в черных костюмах, сидящих в своих кабинетах в кожаных креслах, мы здесь не выступаем. Это все неправильно, так не должно быть.

— Были бы вы против Ринера...

— Я бы выиграл. Я не говорю это, потому что вот турнир закончился и теперь я могу сказать, я же не выступал. Нет — об этом говорить поздно, у нас есть чемпион, и это Ринер. Но я был уверен в своих силах, что я выиграю эту Олимпиаду.

— Что бы вы делали по-другому? Или сегодня никто из его соперников ошибок не допускал?

— Против него не было ошибок, все достаточно неплохо себя проявили. К Ринеру тоже много вопросов, я его сам хорошо знаю. Вывел Гурама на эмоцию, а он парень с огоньком, задал жару. Но... конечно, это не ММА, а дзюдо. (Смеется.)

Тедди Ринер. Фото Reuters

Подходят спортсмены и говорят — извините, мы не хотели такого

— Турнир много потерял без россиян?

— Конечно, сто процентов. Здесь бы не было таких результатов, какие мы имеем. Потому что наша сборная на данный момент... В топ-3 или топ-2? Да она лучшая, наша сборная.

— То есть победа Ринера неполноценна?

— Я человек скромный, но все же скажу, что неполноценна, мне кажется. Если на этих соревнованиях не было меня, Тамерлана Башаева, чьи результаты налицо. Это одни из лучших в мире. Мы в тройке лучших спортсменов этой весовой категории сейчас.

— Вы бы что спросили у Ринера? Я иду на пресс-конференцию.

— У меня к нему вопросов нет, как и ни к одному спортсмену. Многие спортсмены, тренеры, массажисты, даже французские, подходят и говорят: «Извините, мы не хотели такого». Мне у них спрашивать нечего. Вопросы есть к другим людям, которые это допустили.

— То есть Томаса Баха бы спросили?

— Я б с ним не разговаривал. (Смеется.)

— Как вы вообще узнали, что не едете на Олимпиаду?

— Я все еще не знаю, как это происходило. Предполагаю, что письмо отправили из МОК, федерация его получила и дала на него свою реакцию. Федерация в лице президиума приняла решение, нас связали по видеосвязи и сообщили решение. Мы поддержали тренеров, федерацию, наших спортсменов.

— То есть решение правильное? Ведь эти четыре человека могли приехать и выиграть.

— Знаете, наш принцип — мы одна команда. Если едем, то едем всей командой. Если один человек не едет, то не едет вся команда. И мы хотим выступить на соревнованиях полноценной командой. Почему допускают одних и не допускают других?