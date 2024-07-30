Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Дзюдо

Париж-2024

Сегодня, 20:15

«Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию

Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Сомон Махмадбеков.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Герой дня для наших болельщиков — Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана.

Россияне постепенно расчехлили медальный зачет Олимпиады в Париже — правда, пока завоевывают награды под другими флагами. Накануне молдаванин из Москвы Адиль Османов взял бронзу в дзюдо, во вторник на том же татами до бронзы добрался Сомон Махмадбеков из Таджикистана. Но эта история гораздо красивее.

Брат за брата

Махмадбековы — целая дзюдоистская династия в Иркутске. Дяди Сомона Фотех и Эргаш в 2008-м основали в Иркутске российско-японскую школу «Сигеки Мори» и сами тренируют братьев — правда, двоюродных, но в своей речи ни тот ни другой такую оговорку не делают. Но брат Сомона Махмадбек выступает за Россию. Он был в списках участников Олимпиады, одобренных МОК, и мог встретиться с Сомоном в Париже. Как знать, может, даже в битве за медаль. Это была мечта родственников.

Махмадбек Махмадбеков оказался в&nbsp;числе тех, чья заявка была одобрена. Российские дзюдоисты бойкотируют Олимпиаду. Это реакция на решение комиссии по допуску

Сначала Махмадбек единственный согласился на приглашение МОК, но после заявления федерации о бойкоте Игр (допустили только четверых из 13 заявленных) и недолгой молчаливой борьбы Махмадбеков отказался от данного согласия.

«СЭ» поздравил представителя Таджикистана с первой медалью страны на Олимпиады буквально через пять минут после завоевания. Сомон шел по микст-зоне в сопровождении оператора-любителя из числа персонала таджикской сборной, который своим ревом пугал всех японцев, а затем запел «Таджикистооооон». Сомон отвечал спокойно и ему, и корреспонденту «СЭ». Жаль в микст-зоне запрещено снимать видео. Там сначала вообще не поняли, кого я жду, — кажется, название Таджикистан ничего волонтерам не сказало. Ну, сегодня про него точно узнало больше людей, которые будут гуглить медальный зачет.

Жаль, что на Олимпиаде нет россиян

— Какие эмоции, Сомон?

— Я пока не осознал. Я очень счастлив, что смог завоевать эту медаль. Я шел к этому всю свою карьеру, всю жизнь. Этот год плодотворный у меня получился. Смог медаль с чемпионата мира увезти первую для себя, и сейчас на Олимпиаде, первую для страны.

— Можно было и повыше забраться?

— Да, можно было однозначно. Когда я проиграл в четвертьфинале грузину [Григалашвили], тренер был очень недоволен. Мы именно на него готовились много. Подустал, ошибся, отдал захват — и все, проиграл. По своей глупости.

— Как тебе организация Олимпиады в Париже?

— В Токио было намного лучше, честно говоря. Олимпийская деревня стала меньше, в Японии она была красивее. Организация здесь очень плохая. Автобусы опаздывают, много мелочей. Столовая тоже не такая, как три года назад, там очереди бывают огромные. Неудобно.

Хидаят Гейдаров выиграл золото на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Первое олимпийское золото за восемь лет! В Азербайджане гордятся исторической победой дзюдоиста

— Какие планы?

— Хочу отдохнуть немного от дзюдо. Месяца два. Потом уже обратно к тренировкам.

— Давай расскажем, что тебя связывает с Россией.

— Я сам тренируюсь в Иркутске, в клубе Мори, там дядя — главный тренер. Брат Махмадбек выступает за Россию, вы наверняка его знаете. Мы так решили, что один будет за Таджикистан бороться, потому что родители живут в Душанбе, а я с семи лет переехал в Иркутск с дядями. Я с ними живу, они меня воспитали. Решили поделить страны. Мы в одной весовой категории, и мечта моего дяди была — чтобы мы вышли в олимпийский финал и боролись между собой.

— Жаль, что россиян нет на Олимпиаде?

— Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Пацаны трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией. И на конкуренцию на олимпийском турнире это повлияло.

Фото Reuters

— Ты бы на месте Махмадбека поехал на Олимпиаду?

— (Вздыхает.). Но он же отказался. Из-за того, что пацаны тоже отказались. Он тоже после такого совместного решения сказал, что не поедет.

— Просто сначала же согласился...

— Я про эту историю особо не хочу говорить, не знаю, честно.

— Даже если диктофон уберу?

— Даже если уберешь. (Смеется.). Но медаль я посвящаю брату в том числе, я на сто процентов уверен, что он рад за меня. Это не только моя медаль, это медаль всей моей семьи и всей страны.

Олимпиада
МОК
Дзюдо
2
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Лучшее фото Олимпийских игр: серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе
В Свердловской области загорелся цех по производству химматериалов
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Чем еще запомнилось открытие Олимпиады кроме пародии на «Тайную вечерю». Разбор
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Первое олимпийское золото за восемь лет! В Азербайджане гордятся исторической победой дзюдоиста