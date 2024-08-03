У дзюдоиста из Афганистана обнаружили допинг. Он единственный из сборной тренировался на родине

Мохаммад Самим Файзад сдал положительную пробу на станозолол.

Праздник спорта, которым всегда являлась Олимпиада, к сожалению, часто омрачается новостями о положительных допинг-пробах атлетов. В пятницу, 2 августа, стало известно, что тест провалил афганский дзюдоист Мохаммад Самим Файзад, выступавший в весовой категории до 81 кг. У него в организме обнаружен анаболический стероид станозолол.

Как сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA), Файзад был проинформирован об этом и временно отстранен от соревнований. Теперь у дзюдоиста есть право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и запросить анализ пробы Б.

К счастью, на распределение медалей в весовой категории до 81 кг это никак не повлияло. Афганец вылетел из турнира на стадии 1/16 финала, уступив в схватке Вахиду Борхашвили из Австрии. После нее и была взята допинг-проба, которая дала положительный результат.

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Но будущее 22-летнего спортсмена, преодолевавшего невероятные трудности для попадания на Олимпиаду, теперь под большим вопросом. Ведь Файзад стал единственным спортсменом команды, кто тренируется на родине, контролируемой движением «Талибан» (запрещено в РФ). Дома ему приходилось работать на стороне, чтобы оплачивать четырехчасовые тренировки. И это давалось ему нелегко.

«Физическая усталость проходит через 10-20 минут, но умственное и психологическое истощение преодолеть гораздо труднее», — признается дзюдоист.

В Афганистане с ним занимался дядя: 36-летний Аджмал Файзад, который принимал участие в Играх-2012. Однако нормальных условий для подготовки у Мохаммада не было.

«На родине не так много возможностей для занятий спортом. У нас нет обычных клубов для тренировок, но мы делаем все, что в наших силах. Дзюдо много значит для меня. Моей мечтой было когда-нибудь выступить на Олимпиаде», — рассказывал спортсмен.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже от Афганистана выступает всего шесть человек — трое мужчин и три женщины. Участие команды в Играх-2024 изначально вызывало большие вопросы. МОК требовал от НОК страны гарантировать женщинам безопасный доступ к спорту. Этого ожидаемо не произошло. Однако чиновники все же создали сборную, основанную на гендерном равенстве. Спортсмены представляют легкую атлетику, плавание, дзюдо и велоспорт.

Вахид Борчашвили и Мохаммад Самим Файзад. Фото Reuters

Велосипедистки, представляющие в Париже Афганистан, на самом деле являются беженцами и постоянно проживают в Италии. Представители «Талибана» (запрещен в РФ) пытались возражать против их включения в делегацию, но МОК поступил по-своему. Афганистан за всю свою историю взял две бронзовые медали. Обе на счету тхэквондиста Рохуллы Никпая, праздновавшего успех на Играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.