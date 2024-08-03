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Сегодня, 12:15

У дзюдоиста из Афганистана обнаружили допинг. Он единственный из сборной тренировался на родине

Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Екатерина Зобова
Дзюдоист Мохаммад Самим Файзад
Мохаммад Самим Файзад.
Фото AFP
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Мохаммад Самим Файзад сдал положительную пробу на станозолол.

Праздник спорта, которым всегда являлась Олимпиада, к сожалению, часто омрачается новостями о положительных допинг-пробах атлетов. В пятницу, 2 августа, стало известно, что тест провалил афганский дзюдоист Мохаммад Самим Файзад, выступавший в весовой категории до 81 кг. У него в организме обнаружен анаболический стероид станозолол.

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Как сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA), Файзад был проинформирован об этом и временно отстранен от соревнований. Теперь у дзюдоиста есть право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и запросить анализ пробы Б.

К счастью, на распределение медалей в весовой категории до 81 кг это никак не повлияло. Афганец вылетел из турнира на стадии 1/16 финала, уступив в схватке Вахиду Борхашвили из Австрии. После нее и была взята допинг-проба, которая дала положительный результат.

Дзюдоист Мохаммад Самим Файзад
Фото Getty Images

Но будущее 22-летнего спортсмена, преодолевавшего невероятные трудности для попадания на Олимпиаду, теперь под большим вопросом. Ведь Файзад стал единственным спортсменом команды, кто тренируется на родине, контролируемой движением «Талибан» (запрещено в РФ). Дома ему приходилось работать на стороне, чтобы оплачивать четырехчасовые тренировки. И это давалось ему нелегко.

«Физическая усталость проходит через 10-20 минут, но умственное и психологическое истощение преодолеть гораздо труднее», — признается дзюдоист.

В Афганистане с ним занимался дядя: 36-летний Аджмал Файзад, который принимал участие в Играх-2012. Однако нормальных условий для подготовки у Мохаммада не было.

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«На родине не так много возможностей для занятий спортом. У нас нет обычных клубов для тренировок, но мы делаем все, что в наших силах. Дзюдо много значит для меня. Моей мечтой было когда-нибудь выступить на Олимпиаде», — рассказывал спортсмен.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже от Афганистана выступает всего шесть человек — трое мужчин и три женщины. Участие команды в Играх-2024 изначально вызывало большие вопросы. МОК требовал от НОК страны гарантировать женщинам безопасный доступ к спорту. Этого ожидаемо не произошло. Однако чиновники все же создали сборную, основанную на гендерном равенстве. Спортсмены представляют легкую атлетику, плавание, дзюдо и велоспорт.

Дзюдоисты Вахид Борчашвили и Мохаммад Самим Файзад
Вахид Борчашвили и Мохаммад Самим Файзад.
Фото Reuters

Велосипедистки, представляющие в Париже Афганистан, на самом деле являются беженцами и постоянно проживают в Италии. Представители «Талибана» (запрещен в РФ) пытались возражать против их включения в делегацию, но МОК поступил по-своему. Афганистан за всю свою историю взял две бронзовые медали. Обе на счету тхэквондиста Рохуллы Никпая, праздновавшего успех на Играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Ранее от участия в Олимпиаде были отстранены иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен, нигерийская боксерша Синтии Темитайо Огунсемилоре, польская каноистка Дорота Бобровска и доминиканская волейболистка Лисвел Ева Мехиа.

Олимпиада
Дзюдо
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