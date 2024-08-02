Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Дзюдо

Париж-2024

Сегодня, 15:00

«Я не хочу больше жертв». Крымчанин подписывал бомбы для Газы и взял бронзу за Израиль — «CЭ» с ним поговорил

Израильский дзюдоист Пальчик объяснил свой пост в соцсетях с бомбами для Газы
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Дзюдоист Петер Пальчик
Петер Пальчик.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Уникальный персонаж — Петер Пальчик.

Никогда не думал, что в Израиле так популярно дзюдо. Казалось бы, где дзюдо, а где Израиль — на разных концах Азиатского континента. Но ларчик просто открывался — вернее, не ларчик, а Пальчик. Петер Пальчик — так зовут бронзового призера турнира по дзюдо Олимпиады в категории до 100 килограммов. Он настоящий герой Израиля — знаменосец сборной, лицо команды, который... за несколько дней до Олимпиады в своих соцсетях выложил фотографию бомб для сектора Газа, которые сам подписал. Фотографию он озаглавил «От меня для вас с удовольствием». В 2021 году он вышел к пропалестинским активистам в Токио и долго с ними спорил, а у него украли спортивный костюм.

Кроме того, Пальчик родился в Ялте, в Крыму, говорит на русском, а в схватке за бронзу за пять секунд до конца должен был проиграть досрочным решением судьи. Но свист трибун и протесты израильской стороны возымели действие — и без пяти секунд скандальный призер Олимпиады швейцарец Айх был лишен бронзы. Как позже скажет сам швейцарец, у судьи случился сбой, и никакой бронзы он получить не должен был.

В Израиле будет большое празднование

Дальше Пальчик в течение двух часов купался во внимании журналистов. Ожидаемо, что после историй с палестинцами, бомбами и статусом знаменосца на Пальчика прыгнули толпой. И израильские журналисты, и англоязычные.

— Вы удалили пост с ракетами для Газы. Сейчас бы вы такой пост не написали? — выстрелил один из англичан.

— Я не очень хочу углубляться в это. Я придерживаюсь олимпийских ценностей, а главная из них — мир. Я не хочу больше боли, жертв, потерь в войнах, в том числе в Палестине. Надеюсь, настанут лучшие дни. Я хочу мира на Земле и молюсь на него, — сказал Пальчик журналистам.

Петер Пальчик (второй справа) получил угрозы убийством. Получил приглашение на свои похороны. Знаменосцу сборной Израиля на Играх-2024 угрожают убийством

— Вы чувствовали давление? — продолжил другой.

— У нас потрясающая команда, первые медали у Израиля здесь. Надеюсь, будет большое празднование. Было нелегко. Вы знаете, что творилось последние дни. Я чувствовал энергию в соцсетях, как меня поддерживали. У нас большая ответственность. Но я смог отрешиться от этого.

В общем, говоря русским языком, Пальчик несколько переобулся. Хотя во время празднования на трибуне он поцеловал военный флаг. На что МОК отреагировал так:

— Я не видел этих эпизодов. У нас действуют четкие правила самовыражения спортсменов. Мы напомним НОК, что их надо соблюдать, не только израильским. Проследим за этим, — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Дзюдоист Петер Пальчик
Фото Reuters

Должны ли быть россияне на Олимпиаде? Я не политик

Как оказалось, Петер (как и некоторые в персонале израильской сборной) говорит по-русски, так что я попросил об аудиенции в конце — и ждал три часа после допинг-контроля.

— Родился в Крыму, в Ялте. В семье русскоговорящих, национальность — еврей, это самое главное. Поэтому, когда мне было девять месяцев, мы переехали в Израиль. Оттуда все началось. Семья переехала с нами. С тех пор в Крыму не был.

— Очень долгий день для тебя, три часа допинг-контроля...

— У них компьютер сломался, сказали. (Смеется.) Сбой в программе какой-то.

— Как тебе вообще организация Олимпиады?

— Знаешь... После этого (показывает на медаль) все остальное уже лишнее.

— Негатив на этой Олимпиаде встречал?

— Я не встречал, даже сегодня атмосфера была невероятная, на позитиве. Моя команда — чемпионы. Как они хотят, чтобы я добился того, чего хотел... Это невероятно. Я понимаю вопросы про политику, но самое главное, что я в первую очередь спортсмен. Я представляю на Играх хороший мир, потому что мир объединяет сердца и людей. Это мое желание — чтобы в мире был мир.

Дзюдоист Петер Пальчик
Фото Reuters

— Слышал разговоры, что Израиль здесь некоторые не очень ждали, призывали бойкотировать?

— Я опять не хочу встревать в политические вопросы, я не политик. Эта медаль висит на моей шее, я рад и счастлив. Я хочу посвятить эту медаль всей моей стране и моей семье, моей жене Даниэль, моему дедушке, Петеру Пальчику-первому, моей бабушке. Мама, вся семья... Все спонсоры, которые меня поддерживают всю карьеру столько лет, они моя вторая семья.

— Если Израиль на Олимпиаде, хотя его обвиняют в том же, в чем и Россию, должны ли быть на Олимпиаде российские спортсмены?

— Я — спортсмен, я извиняюсь, но представляю олимпийское ценности, хочу видеть лучшие дни для всего мира. Поэтому не могу ничего сказать.

Олимпийские кольца. Нейтралов осталось только 12: грусть на фоне успеха олимпийцев из бывшего СССР. Обзор дня на Играх-2024

После всех интервью-процедур обратился к израильскому журналисту Йоаву Боровицу, который говорил с Пальчиком для израильского телевидения:

— Я против любых бойкотов, я за мир. Да, ситуация сложная, но я поддерживаю вас в том, что российские спортсмены тоже должны быть на Олимпиаде. И Израиль, и Россия. Спортсмены не отвечают за действия правительств. Здесь, если я встречу журналиста-палестинца, то пожму ему руку.

Олимпиада
Дзюдо
17
Читайте также
Президента Франции Макрона подозревают в измене жене с министром спорта страны
Франция жалуется на кибератаки в ходе Олимпиады-2024
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Россиянка Бладцева: «Мне понравилась Олимпиада, на нас никто не давил»
Бладцева — о пятом месте на Олимпиаде: «На душе пусто. Я ехала за золотом»
«Когда говорю, что я из России, реагируют нормально. Не верьте мифам!» Легкоатлетка Куличенко вышла в финал Олимпиады
Легкоатлетка Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на Олимпиаде-2024
Российская прыгунья на батуте Бладцева расплакалась после выступления в финале Олимпиады-2024
Олимпиада 2024, 2 августа: расписание и результаты дня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я мог пойти в эту школу. В последний момент передумали». Олимпийский чемпион из Беслана — о детстве в России и победе