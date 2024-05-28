На край России и обратно

Завершился предолимпийский марафон дзюдо, включавший в себя чемпионаты мира и Европы, два турнира «Большого шлема» в Душанбе и Астане, а также Fonbet международные соревнования «Памяти В.С. Ощепкова» — этап «Российского профессионального тура» (RJT) в Хабаровске.

На всех вышеупомянутых стартах россияне были не только в числе претендентов на медали, но и с завидной частотой поднимались на подиум. Состязания на Дальнем Востоке, где, помимо наших атлетов, выступали представители еще 14 государств, также не стали исключением.

12 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых наград: таков результат российской команды в неофициальном зачете. На второй строчке расположились представители Армении и Таджикистана (1-0-0), а на третьей — Кыргызстана (0-3-0).

«Настраивался на тяжелые встречи и был готов довольствоваться только золотом, — заявил челябинец Саид Садрудинов, первенствовавший в весе до 100 кг. — Недавно восстановился после травмы, проделал большой объем работы и теперь пожинаю ее плоды. Давно хотел встретиться на татами с иностранцами, и вот моя небольшая мечта сбылась».

Старт на берегах Амура не только позволил дзюдоистам, не входящим в основной состав сборной, показать себя во всей красе тренерскому штабу, который пристально следил за каждым поединком, но и придал дополнительный импульс развитию «гибкого пути» в Хабаровском крае. Особенно сразу после смены его главы и подписания нового соглашения о сотрудничестве.

«Василий Ощепков — великий спортсмен, дипломат и тренер, — сказал президент ФДР Сергей Соловейчик. — На Дальнем Востоке он проводил первые состязания и занятия. Поэтому для нас вопрос организации крупных международных соревнований на земле, где началось развитие отечественного дзюдо, является принципиальным. Мы продолжим планомерную работу вместе с правительством региона, которое нас всесторонне поддерживает».

Вторит руководителю федерации и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин: «Вместе с ФДР будем воплощать в жизнь недавно подписанное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве: в интересах жителей и спортсменов-дзюдоистов. Это не только большая честь, но и доказательство, что Хабаровск — спортивная столица востока страны».

Кстати, в этом году организаторы немного изменили формат RJT и уже начали подготовку к суперфиналу, который состоится в конце года на федеральной территории «Сириус». На этом грандиозном международном старте ожидаются новоиспеченные медалисты Игр в Париже, чемпионатов мира и Европы и, конечно же, весь цвет российского дзюдо.

Так, билеты на черноморское побережье уже могут покупать триумфаторы хабаровского турнира Алим Балкаров (категория до 66 кг), Курбан Кудиев (до 81 кг), Егор Андони (до 90 кг), Саид Садрудинов (до 100 кг), Александр Шалимов (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Стефания Власова (до 63 кг), Ева Огнивова (до 70 кг), Антонина Шмелева (до 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг).

Следующий этап «Российского профессионального тура» — Fonbet международные соревнования пройдет на челябинской арене «Трактор» 29 и 30 июня. В столице Южного Урала, как и в предыдущие годы, с огромной радостью ждут множество иностранных дзюдоистов, успевших полюбить этот традиционный турнир.

«Южноуральские дзюдоисты по-прежнему крепко удерживают лидерские позиции в российском дзюдо, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Их победы подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, когда поддерживаем спортивные инициативы, развиваем инфраструктуру в регионе. Совсем скоро Челябинск в третий раз примет очередной этап RJT. По сложившейся традиции превратим соревнования в большой спортивный праздник не только для участников, но и для зрителей».

Важно, что российский и международный календари не ограничиваются одним лишь RJT: 2 июня в столичной академии спорта «Динамо» стартует второй сезон успевшего полюбиться болельщикам турнира среди мужских клубных команд «Континентальная лига дзюдо».

Савва Тимофеев