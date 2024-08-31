Российский дзюдоист, которого МОК допустил до Олимпиады, сменил гражданство. Теперь Махмадбеков представляет ОАЭ

Четырехкратный чемпион серии «Большой шлем» теперь будет выступать за другую сборную.

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять ОАЭ. Под нашим флагом спортсмен стал четырехкратным победителем турниров серии «Большой шлем» и мог поехать на Олимпиаду в Париже. Сам Махмадбеков уже объяснил поступок.

«Теперь настало время принять решение, которое снова поменяет мою жизнь, — написал дзюдоист в соцсетях. — Это решение было непростым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Это было самое долгое и тяжелое лето в моей жизни. Тяжелое в эмоциональном плане. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Также мне было очень тяжело покинуть сборную, я вырос в ней, мой путь начался еще в 15 лет в юношах, и целых девять лет я представлял Россию на международной арене. Я все так же люблю эту страну, там у меня все мои близкие друзья, я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо РФ, они все люди с большой буквы.

Вы даже не представляете, как тяжело было принять такое решение, ведь вся моя жизнь была с этими людьми, это моя семья. Как бы там ни было, я думаю, они меня понимают, возможно, не все. Но если я хотел достичь тех результатов, к которым я стремлюсь, я должен был это сделать».

Фото Global Look Press

Спортсмен отметил, что прошедшее лето получилось для него очень тяжелым. Вероятно, он имел в виду неоднозначную ситуацию с Олимпиадой, на которую он мог поехать, но не попал на турнир из-за отказа Федерации дзюдо России. При этом сам Махмадбеков получил приглашение МОК, а на сайте организации какое-то время говорилось, что россиянин якобы принял его и, соответственно, должен был выступить на Играх. Соглашался ли Махмадбек приехать в Париж и уже потом отказался или в информации МОК была ошибка - неизвестно.

Федерация дзюдо отказалась ехать на Олимпиаду после того, как заявки 13 российских дзюдоистов были отклонены без объяснения причин — среди забаненных оказались Мадина Таймазова, Инал Тасоев и другие спортсмены. В ответ организация целиком проигнорировала Игры в Париже.

При этом брат Махмадбекова Эргаш — вице-президент федерации дзюдо Таджикистана, а его двоюродный брат Сомон выступает за сборную этой страны. Однако сам Махмадбек сделал выбор в пользу ОАЭ.