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Париж-2024

Сегодня, 14:00

«Это единственный способ остановить меня, ублюдки!» Сербского дзюдоиста накрыло на Олимпиаде

Сербский дзюдоист Майдов раскритиковал судейство на Олимпиаде
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Неманья Майдов.
Фото Getty Images
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Слезы и боль чемпиона мира Неманьи Майдова.

Олимпиада — старт, к которому идут четыре года. Спортсмены выходят не только на свой физический пик, но и эмоциональный. Иногда сдержать себя, когда все идет не так, как ты планировал, нереально. Часто виноватыми в провале называют судьей. В Париже такое уже случалось с грузинским фехтовальщиком Сандро Базадзе, который заявил, что рефери разрушили его карьеру. Но сербский дзюдоист Неманья Майдов высказался еще жестче.

Отказ от поклона

Майдов — опытный и титулованный дзюдоист, выступающий в категории до 90 килограммов. Свою главную победу он одержал еще в 2017 году, когда в Будапеште взял золото на чемпионате мира. После этого он собрал полную коллекцию: бронза в 2019-м и серебро в нынешнем сезоне. Естественно, в Париж он приехал одним из фаворитов.

Однако с Олимпиадами у него пока не складывается. В Токио-2020 в первой схватке ему достался сложнейший соперник Эдуард Триппель из Германии. Немец оказался сильнее, добравшись на том турнире до серебряной медали. Вторые Игры ударили по Неманье еще сильнее.

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Оппонент в стартовой схватке в Париже оказался тоже не таким простым — грек Теодорас Целидис, но все же Майдов стоял крепким фаворитом. Тем не менее дальше по сетке прошел именно представитель Греции, хотя победных приемов не делал.

Дело в том, что судья вынес сербу три предупреждения. Первое и второе шидо — за пассивность, третье — за разрыв захвата. Это привело к досрочному поражению. Хотя Неманья проигравшим себя не считает. После третьей желтой карточки серб стал возмущаться, показывая судившей схватку румынке, что она выдала карточки слишком быстро и слишком легко. Но та была непреклонна.

В итоге Майдов демонстративно отказался от традиционного для дзюдо поклона, а когда окончательно осознал, что его путь на турнире закончен, зарыдал. Целидис как мог утешал своего соперника. Кстати, грек уступил в следующей схватке, но затем смог добраться до бронзы.

Дзюдоист Неманья Майдов.
Неманья Майдов спорит с судьей.
Фото Getty Images

«Сатанинский мусор»

Уйдя с татами, Майдов не остыл. В своих соцсетях он накатал гневную тираду, в которой не стеснялся в выражениях: «Сатанинский мусор... Их семя отравлено... Дисквалифицировать меня через две минуты и не дать вообще возможности что-либо показать... Эти ваши ценности, спорт и Олимпийские игры — обычный мусор. Вот и все. Каждая слеза вернется к тебе, дерьмо-сатанистка. Это единственный способ остановить меня, ублюдки. Дзюдо — потерянный вид спорта. Стопроцентный судейский контроль исхода матча... Продаются те, кто хочет наклониться и поклониться им. Этого вы от меня никогда не получите. Мне такая медаль не нужна, несчастный мусор. Четыре года нас давят, 15 дисквалификаций, но ты молчишь, потому что не хочешь пропустить Олимпиаду, а когда приезжаешь — снова классика: отправляют домой еще до того, как ты разогреешься».

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Также в своем гневе Неманья обратился к представителям СМИ, которые, по его мнению, неправильно подвели итог его выступлению на Олимпиаде: «И вы, журналисты, я не проиграл, меня никто не победил. Это немного сложнее сделать. Меня дисквалифицировали за три нарушения, которые они придумали. Так не должно быть. Потому что сейчас в этом виде спорта лучшие не побеждают, сатанисты должны позволить вам победить. Они мочатся на все. Я не знаю, что будет в будущем. Но при этих новых правилах я не хочу тратить время и приносить такую жертву ради этого вида спорта, потому что это не имеет никакого смысла».

Неманья Майдов.
Фото Global Look Press

Шип в глазу

Жесткое заявление Майдов сделал в сторис в своих социальных сетях, которые исчезают через 24 часа. Позже, чуть остыв, он написал более сдержанный пост: «Для меня большая честь представлять Сербию. Это нечто особенное. Это привилегия быть сербом и православным христианином. Спасибо за вашу поддержку! Я получаю так много сообщений. Мы отплатим им за каждую слезу. В конце концов, мы будем стоять перед ними гордо с высоко поднятой головой и никогда не опустимся. Слава Господу за все!»

Сообщений под постом Неманьи набирается много. Пишут как простые болельщики, так и звезды, причем не только спорта. Так, например, поддержку ему оказал популярный сербский актер Александр Срекович: «Вперед, герой! Вперед!» Пишут спортсмены из других стран. Среди них есть французская дзюдоистка, призер Олимпиад Амандин Бюшар и соперник Майдова из Белоруссии Никита Свирид.

Часто в комментариях встречается упоминание самого известного сербского атлета: «Джокович красиво сказал: «Я им бревно в глазу». Мы знаем, кто лучший. Вот что важно. Держи голову выше». Видимо, в этих словах есть отсылка на то, что теннисист заявлял, что его величие не хотят признавать из-за национальности.

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Например, вот что сказал Новак после победы на US Open-2023: «Каждый может сам для себя определить, насколько споры о величии имеют под собой основания. Но несомненный факт: если бы я представлял не Сербию, а другую страну, меня бы много лет назад прославили как величайшего победителя, особенно на Западе. Однако этого не происходит. Тем не менее я счастлив и горд быть сербом. От этого все мои достижения приносят больше удовлетворения».

Джокович подписан на Неманью Майдова, но пока своей реакции на это не оставил. Неизвестно, последуют ли за такие громкие слова санкции по отношению к дзюдоисту, но из заявления кажется, что 27-летний серб завершил свою карьеру.

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