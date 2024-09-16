Неманья Майдов и эхо Олимпиады.

Что произошло

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в своих соцсетях рассказал о пятимесячной дисквалификации, которую получил за то, что перекрестился перед выходом на татами во время Олимпийских игр-2024 в Париже.

У себя в соцсетях 28-летний атлет опубликовал пост, который подписал длинным сообщением. В нем спортсмен рассказал о пятимесячной дисквалификации за православный жест — перед схваткой в первом круге олимпийского турнира с греком Теодорасом Целидисом он перекрестился.

«15 дней назад я получил решение Международной федерации дзюдо о том, что меня отстранили на пять месяцев за нарушение ее религиозного кодекса. А конкретно за то, что я перекрестился во время выступления на Олимпийских играх, — написал дзюдоист. — Мне запретили участвовать во всех турнирах, лагерях и подготовках. В письме о дисциплинарном взыскании я не хотел извиняться за то, что перекрестился, и, конечно, не буду, пусть я и не знал, каким может быть наказание.

Господь дал мне все — как для меня лично, так и для моей карьеры, Он для меня номер один, и я горжусь этим. И это не изменится ни при каких условиях. Слава Ему и спасибо за все».

Майдов также выразил сожаление по поводу решения федерации: «Для меня ничего нового, только новая страница в моей карьере и новый жизненный опыт. Мне жаль, что такой красивый и сложный вид спорта, как дзюдо, пал до таких вещей».

Как Майдов выступил на Олимпиаде

Неманья был одним из фаворитов турнира в весе до 90 килограммов — на чемпионате мира, который прошел незадолго до Олимпиады, он завоевал серебряную медаль. Серб вылетел после первой же схватки с Целидисом, но не признал поражения. Бой продлился лишь около двух минут. Судья из Румынии показала Неманье три желтые карточки, которые означают поражение: первые два предупреждения дзюдоист получил за пассивность, последнюю — за разрыв захвата.

Неманья Майдов. Фото Global Look Press

В итоге Майдов отказался от традиционного поклона после схватки и разрыдался прямо на татами. Спустя некоторое время он опубликовал в соцсетях разгромное послание, а через несколько дней получил электронное письмо от Международной федерации дзюдо с официальным предупреждением. В нем Неманье досталось не за критику судейства, а за религиозный жест. Серба уведомили о начале расследования, которое привело к пятимесячному бану.

«Сатанинский мусор, — написал тогда Майдов в соцсетях. — Их семя отравлено... Дисквалифицировать меня через две минуты и не дать вообще возможности что-либо показать... Эти ваши ценности, спорт и Олимпийские игры — обычный мусор. Вот и все. Каждая слеза вернется к тебе, дерьмо-сатанистка. Это единственный способ остановить меня, ублюдки».

Какие достижения есть в карьере серба

28-летний Майдов не просто так подходил к Олимпиаде в статусе одного из фаворитов турнира в весе до 90 килограммов. Неманья — чемпион мира 2017 года, в 2019-м он завоевал бронзу мирового турнира, а незадолго до старта Игр стал серебряным призером ЧМ. Также у него есть две серебряные медали чемпионатов Европы и золото 2023 года.