Тедди Ринер стал 4-кратным олимпийским чемпионом. Его величию в дзюдо нет равных

Неделю назад зажег олимпийский огонь, а сегодня не оставил шансов соперникам.

2 августа на Олимпийских играх в Париже состоялся розыгрыш медалей в дзюдо среди мужчин в весовой категории от 100 кг. В отсутствие россиянина Инала Тасоева фаворит в этом весе для всех был очевиден — легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер, который зажег огонь парижских Игр вместе с Мари-Жозе Перек. Ранее он взял два золота в индивидуальных соревнованиях (Лондон-2012 и Рио-2016), а также золото в командных (Токио-2020). На Играх в Токио Ринер проиграл в четвертьфинале Тамерлану Башаеву, но в утешительной сетке все же добился бронзы. Также у него есть бронза Олимпиады в Пекине, куда он ездил еще 19-летним.

140-килограммовый, 2-метровый Ринер начал путь по турнирной сетке со второго раунда, где встретился с Магомедомаром Магомедкеримовым, представляющим ОАЭ. Француз победил со счетом 10:0, а в четвертьфинале прошел серебряного призера Олимпиады в Токио, грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили, причем не обошлось без скандала.

В конце поединка Ринер заработал иппон. Тушишвили ногой толкнул француза, лежащего на татами и пытавшегося подняться. Грузина дисквалифицировали за неспортивное поведение. Если бы не этот поступок, он мог бы претендовать на место в утешительных поединках и бороться за бронзовые медали.

Гурам Тушишвили и Тедди Ринер. Фото Reuters

В полуфинале Ринер победил Тимура Рахимова из Таджикистана (10:0), а в финале встретился с корейцем Ким Мин Ченом, который в 1/2 разобрался с огромным 172-килограммовым японцем Тацуру Сайто. Однако и Киму ничего не удалось противопоставить великому Ринеру: бросок через бедро, зал ревет, а у Ринера — четвертая золотая олимпийская медаль. Для дзюдо — это рекорд. Плюс к этому у Ринера — 12 побед на чемпионатах мира. Настоящая легенда единоборств, легенда спорта.